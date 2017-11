Bu gün futbol üzrə Azərbaycan Kubokunun bütün 1/4 finalçıları məlum olacaq

Bakı. 29 noyabr. REPORT.AZ/ Bu gün Azərbaycan Kubokunda 1/8 final mərhələsinin qalan oyunları keçiriləcək.

“Report” xəbər verir ki, bütün 1/4 finalçılar Premyer Liqa klubları ilə I divizion təmsilçilərinin duellərindən sonra müəyyənləşəcək.

Altı matçdan dördü Bakıda, biri Qəbələdə, biri isə Sumqayıtda baş tutacaq.

Qeyd edək ki, noyabrın 28-də keçirilən qarşılaşmalardan sonra “Qarabağ” və “Neftçi” komandaları 1/4 finala adlayıblar.

Azərbaycan Kuboku

1/8 final

29 noyabr (çərşənbə)

13:30. MOİK – “Keşlə”

Hakimlər: Rəvan Həmzəzadə, Cəmil Quliyev, Habil Əliyev, Ramiz Məhərrəmov

AFFA nümayəndəsi: Seymur Səlimli

Hakim-inspektor: Şahin Cəfərov

“Bakı” FK-nın təlim-məşq bazasının stadionu

13:30. “Kəpəz” – “Binə”

Hakimlər: Nail Nağıyev, Rza Məmmədov, Akif Əmirəli, Qorxmaz Eldarov

AFFA nümayəndəsi: Ramiz Abdullayev

Hakim-inspektor: Xaqani Məmmədov

“Dalğa Arena”

13:30. “Şüvəlan” – “Səbail”

Hakimlər: Fariz Yusifov, Mübariz Haşımov, Knyaz Əmiraslanov, Fərid Məmmədov

AFFA nümayəndəsi: Namiq Məstanov

Hakim-inspektor: Füzuli Nəcəfov

“AZAL Arena”

14:00. “Qəbələ” – “Mil-Muğan”

Hakimlər: Ziya Nəsirov, Cavanşir Yusifov, Elman Kərimov, Kərim Kərimov

AFFA nümayəndəsi: Erkin Hüseynov

Hakim-inspektor: Əhmədağa Cabbarov

Qəbələ şəhər stadionu

16:00. “Zirə” – “Xəzər”

Hakimlər: Orxan Məmmədov, Roman Vasilyev, Məmmədəli Kərimov, Sərxan İsmayılov

AFFA nümayəndəsi: Nüvər Xasıyev

Hakim-inspektor: Məhəmməd Məmmədov

Zirə İdman Kompleksinin stadionu

16:00. “Sumqayıt” – “Sabah”

Hakimlər: Elvin Əsgərov, Vüsal Qənbərov, Elşən Acalov, Alik Yunusov

AFFA nümayəndəsi: Zamiq Hüseynov

Hakim-inspektor: Murad Məmmədov

“Kapital Bank Arena”



