"Expressbank"ın 1300-dək müştərisi hədiyyə qazanıb

Xəbər verdiyimiz kimi "Expressbank" bank kartlar üzrə "Visa" ilə birgə aksiya keçirirdi. Bankdan Trend-ə verilən məlumata görə, aksiyanın mart ayı üzrə qalibləri müəyyən olunub. "Expressbank"ın 2 müştərisi planşet və smartfon, 538 nəfər isə flash card qazanıb.

3 ay davam edən aksiya çərçivəsində ümumilikdə 3 müştəri planşet, 3 müştəri smartfon, 1256 nəfər isə flash kart qazanıb. Aksiyanın şərtlərinə görə, ay ərzində ən çox həcmdə nağdsız ödəniş edənlər planşet, ən çox sayda nağdsız ödəniş edənlər smartfon, ümumi ödənişləri 100 AZN-dən az olmamaqla minimum 3 ödəniş edənlər isə flash kart qazana biliblər.

Qeyd edək ki, müştərilər Visa Electron kartını 6 AZN, "Visa Classic" kartını isə 8 AZN-ə əldə edə bilərlər. Müştərilər hesaba minimum 400 AZN ilkin mədaxil etməklə Visa Gold, 800 AZN ilkin mədaxillə isə Visa Platinum kartlarını filiallarda və ya onlayn sifariş edə bilərlər. Müştəri kartı aldığı gün hesaba mədaxil etdiyi məbləğdən komissiyasız istifadə edə bilər.

"Expressbank"ın xidmət şəbəkəsi 17 filialdan ibarətdir. Onlardan 12-si Bakı və Sumqayıt şəhərlərində, 5-i isə ölkənin Gəncə, Mingəçevir, Qusar, Xaçmaz və Şirvan şəhərlərində yerləşir. Bankın ölkə üzrə 90-dək bankomat, 6500-dək POS terminal və 200-dək "ExpressPay" ödəniş terminalı vardır.

Bank xidmətləri barədə ətraflı məlumat üçün 132 Məlumat Mərkəzinə zəng edə, www.expressbank.az saytına və ya Bankın rəsmi facebook səhifəsinə www.facebook.com/Expressbank daxil ola bilərsiniz.

