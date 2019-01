Bunu etsəniz, siqaretdən XİLAS OLACAQSINIZ - Sadə qarışımı bu cür hazırlayın

Siqaret çəkmək yüksək dərəcədə bağlılıq yaratma riskinə sahibdir və siqaret çəkən hər kəs bunu başa düşür.

Metbuat.az bildirir ki, siqaret çəkmək şiş, infarkt, ürək problemləri, nəfəs çatışmazlığı, bronxit kimi müxtəlif xəstəliklərə səbəb olur.

Bu pis vərdişdən xilas olduqda bir çox faydalarını görmək mümkündür. Həftələr və ya aylar içərisində ağciyərlər əvvəlki sağlamlığına geri qayıdır, dad alma qabiliyyəti yaxşılaşır və təzyiq normala enir. Ən əhəmiyyətlisi isə şiş və digər təhlükəli xəstəliklərin inkişaf riskini azaldır.

Sizə təqdim edəcəyimiz bu üsulla ağ ciyəriniz üçün inanılmaz faydalı içki hazırlaya bilərsiniz.

Qarşımı hazırlamaq üçün bunlar lazımdır:

2 yemək qaşığı zərdəçal

Bir baş barmaq ölçüsündə zəncəfil kökü

1 ədəd orta boy soğan

1 yemək qaşığı bal və 1 litr su

Əvvəl suyu bir qaba qoyayaraq qaynadın. Soğan və zəncəfil kökünü dörd hissəyə bölün. Materialları suya əlavə edin və birlikdə qaynatmağa başlayın. Daha sonra zərdəçalı əlavə edin və temperaturu azaldın. Ən sonda balı əlavə edin. Mayeni qaba boşaldın və soyumağını gözləyin.

Davamlı olaraq səhərlər ac qarına iki yemək qaşığı və daha sonra yatmazdan əvvəl iki yemək qaşığı qəbul etmək lazımdır.

Zərdəçal tərkibindəki zəngin omega 3-lə xərçəngə və viruslara qarşı mübarizə aparır. Soğan da eyni zamanda xərçənglə mübarizə aparması ilə tanınır və müqavimət sistemini dəstəkləyir. Zəncəfil isə uzun zamandır ənənəvi olaraq ağ ciyərlərdən bədən mayelərini atmaq üçün istifadə olunur.

Qarışımı istifadə etməzdən öncə həkimlə məsləhətləşməyiniz tövsiyyə olunur.

