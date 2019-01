Metbuat.az-ın canlı yayımında medianın 2018-ci ildəki durumundan bəhs olunub.

Canlı yayımın qonağı Mətbuat Şurası sədrinin müavini, Jurnalistlərin Həmkarlar İttifaqının sədri Müşfiq Ələsgərli maraqlı fikirlər səsləndirib.

