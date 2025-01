Türkiyənin məşhur müğənnisi, bəstəkar, kinorejissor və aktyor Ferdi Tayfur vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, Antalyada dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, müğənni buradakı xəstəxanada müalicə olunurdu.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.