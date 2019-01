Arıqlamaq üçün müxtəlif pəhriz üsulları mövcuddur.

Metbuat.az 1 ayda 10 kq çəki atmağınıza səbəb olacaq pəhriz menyularından birini təqdim edir:

Səhər yeməyi:

Şəkərsiz çay (1 stəkan)

Yağsız ağ pendir (1 dilim)

Pomidor (1 ədəd)

Xiyar (1 ədəd)

Kəpəkli çörək (1 dilim)

Günorta yeməyi:

10 qram ət, balıq və ya toyuq

Bir kasa xiyar

Kiçik dilim çörək

Axşam yeməyi:

Yağsız toyuğun döş əti

1 kasa qatıq

Yağsız və duzsuz salat

