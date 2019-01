Rusiyanın Buryatiya vilayətinin Ulan-Ude şəhərində helikopter qəzası baş verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Azvision.az "Ria Novosti" saytına istinadən xəbər verir ki, "Robinson" helikopteri yerə düşərək, ağaca çırpılıb və yanıb.

Nəticədə helikopterda olan 4 nəfər həlak olub. Qəzanın başvermə səbəbləri məlum deyil.

