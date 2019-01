Azərbaycanlılar Rusiyada qəzaya düşdü: Ölən və yaralılar var / VİDEO

Rusiyanın Xantı-Mansiysk Muxtar Mahalının Neftyuqansk rayonunda “Rosneft” şirkətinə məxsus avtobus iki yük maşını və bir minik avtomobili ilə toqquşub.

Metbuat.az TASS agentliyinə istinadla xəbər verir ki, qəza nəticəsində 6 nəfər ölüb, 18 nəfər yaralanıb. Yaralılar Surqut, Neftyuqansk və Poykovski xəstəxanalarına çatdırıblar. Onlardan on ikisinin vəziyyəti ağırdır.

Qeyd olunub ki, qəza zamanı əslən azərbaycanlı olan 1973-cü il təvəllüdlü Rasim Ağaxanov dünyasını dəyişib. Eyni zamanda iki azərbaycanlı – 1989-cu il təvəllüdlü Ruslan İsgəndərov və 1988-ci il təvəllüdlü Nail Mansurov xəsarət alıb. Qəzanın səbəbinin şaxtalı və fırtınalı hava şəraiti, həmçinin yolların buz bağlaması olduğu bildirilir.

