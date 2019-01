Başqırdıstanda dəhşətli qətl hadisəsi baş verib.

Metbuat.az Rusiya mətbuatına istinadən xəbər verir ki, Nuriman rayonundakı kənddə yaşayan qadın 11 və 2 yaşlı qız övladlarını öldürüb. Daha sonra isə evi yandırıb.



Qadının həyat yoldaşı hadisə yerinə gələn kimi yanan evdən onu xilas edib. Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılıb.

