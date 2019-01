Rusiya prezidenti Vladimir Putin Ermənistanın sabiq prezidenti Serj Sarkisyana məktub göndərib.

Metbuat.az erməni KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, Putin məktubunda Sarkisyana Yeni il təbriklərini çatdırıb.



Qeyd edək ki, Rusiya prezidenti bundan əvvəl Ermənistanın hazırda həbsdə olan eks-prezidenti Robert Koçaryanı da təbrik etmişdi.

