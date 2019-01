Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində (BƏƏ) helikopter qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, qəza nəticəsində biri pilot olmaqla dörd nəfər həlak olub. Qəzanın hansı səbəbdən baş verdiyi məlum deyil. Faktla bağlı araşdırma aparılır.

