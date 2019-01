Əfqanıstanda 2019-cu ilin aprel ayında keçirilməsi nəzərdə tutulan prezident seçkiləri təxirə salınıb.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Əfqanıstanın Müstəqil Seçki Komissiyasının sədri Abdul Badi Sayad bildirib.



Onun sözlərinə görə, növbəti prezident seçkilərinin vaxtı iyulun 20-ə dəyişdirilib. Abdul Badi Sayad seçkinin vaxtının hansı səbəbdən dəyişdirildiyini açıqlamayıb.

