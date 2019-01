"Su İstehsalçıları” İctimai Birliyinin sədri Dövlət Məmmədov vəfat edib.

Metbuat.az azvision.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə mərhumun yaxınları sosial şəbəkədə məlumat yayıblar.

Bildirilib ki, D.Məmmədov uzun müddət ağır xəstəlikdən əziyyət çəkib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.