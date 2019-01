Günün qoroskopu - Səhhətinizə fikir verin

Metbuat.az günün qoroskopunu təqdim edir:

Qoç - səhər saatlarından etibarən aktiv olun. Diqqətinizi cari işlərdən yayındıra biləcək amillər formalaşa bilər. Fəaliyyətdə ləngimə, anlaşılmazlıq, hərəkətlərlə qərarların tərəfdaşla razılaşdırılmamış şəkildə izharı, məlumatın ötürülməsində yanlışlıq ola bilər. Yaşananlar sizi ruhdan salmamalıdır. Tam formalaşmamış qərarları açıqlamağa tələsməyin. Riskə yol verməyin. Münasibətlər kənar təsirlə sınağa çəkiləcək. Yaxınlarınızla təmaslarda soyuqqanlı və təmkinli olun.

Buğa - aldığınız məlumat və informasiyaları təhlil edin. Yeni planlarda bel bağladığınız insanlarla əlaqə saxlayın. Yaşamınızda bütün problemli sahələri aktivləşdirən energetikadan yararlanın. Artıq keçmişdə qoymağınız gərəkən problemi birdəfəlik həll edin. Sonra isə bütün qüvvənizi yeni işin həllinə yönəldin. Cari işlərdə və hisslərdə xaosun yaranmasına rəvac verməyin. Maliyyə imkanlarınızı yenidən dəyərləndirib itkilərə yol verməmək və stabilliyi qorumağın yollarını tapın.

Əkizlər - münasibətlərdəki deyilməmiş sözlər, yerinə yetirilməmiş vədlər indi öhdəliklər qismində geri qayıdır. İndiyədək başlamağa cürət etmədiyiniz işi reallaşdırmaq üçün əlverişli zamandır. Təmir və tikinti işlərindəki geriləmələri aradan qaldırın. Hansısa layihəni təkmilləşdirək istəyirsinizsə, alınan məlumata yenidən nəzər salın. Şəxsi münasibətlərdə də müzakirəyə ehtiyac var. Əlavə təzyiq olmadan təşəbbüslə çıxış etmək olar. Yaxın ətrafınızdakı insanların maraqlarını nəzərə alın.

Xərçəng - niyyətlərlə imkanlar və bacarıqları uyğunlaşdırmaq asan deyil. Nə isə pozitiv istiqamətdə dəyişəcək. Emosiyalar çoxdur. Gərginləşən məqamlara sürətlə, dürüst reaksiya verin.Təhlükəsizliyi təmin edin, münaqişələrdən yayının. Ən yaxşı ideyaların qəflətən yarandığını unutmayın. Ən yaxşı ideyaları diqqətdən yayındırmayın, iş üçün istifadə edin. Alış-verişdə olduğundan fərqli görünmək üçün bədxərclik etməyin. Pullar daha məntiqli işlər üçün gərək ola bilər.

Şir - yeni imkanlar yaranır və onlardan yararlanmağa çalışın. Digər tərəfdən, sizə mane olmağa çalışan bədxahlar fəallaşırlar. Sayıq və təmkinli olun. Təşəbbüskarlığı minimuma endirin, təkid etməyin. Çevik olun, işinizin detallarına diqqət yetirin. Ev işləri və yaxınlarla münasibətlərə laqeyd olmayın. Ünsiyyətin ənənəvi təmaslardan çox xeyir verə biləcəyi görüüşdən boyun qaçırmayın. Maraqları birləşdirə biləcək iş və ya məşğuliyyət tapsanız, axşam saatları sakit keçəcək.

Qız - yaşam arealınızı təftiş edin. Planlarınız ciddi transformasiyaya uğrayacaq. Tamamilə yeni maraqlar peyda ola bilər. Planlaşdırma və olayların digər iştirakçıları ilə perspektivlərin müzakirəsi üçün əlverişli gündür. Yaşananları dramatikləşdirməyin, təlaşa qapılmayın. Enerji artımından bilavasitə iştirakınızı tələb edən işlərin görülməsi üçün yararlanın.

Tərəzi - əlavə məsuliyyət və öhdəliklərə ehtiyac yoxdur. Gərjinlik və cari problemlər işinizə mənfi təsir etməməlidir. Hansısa plan, yaxud niyyət əlçatmaz ola bilər. Reaksiyanız yetərincə sakit, təmkinli olmalıdır. Hazırda daha ciddi məsələlərə diqqət yetirin. Perspektivləriniz üçün daha səylə çalışın. Uğurlarınızı möhkəmləndirin, təfərrüatları nəzərdən qaçırmayın. Narazılıq və gərginliyə səbəb olmayın. Səhhətinizə fikir verin.

Əqrəb - ayın ən mühüm günlərindən biridir. Gözlənti və niyyətlərinizdə uğurlarla yanaşı, pərişanlıq da ola bilər. Gün məhsuldar, təmaslar isə məzmunlu olacaq. Müstəqil düşünün, yeni ideyaları rədd etməyin. Praqmat və uzaqgörən olmağa çalışın. Bəzi hadisələr sizdən onları qabaqlayaraq davranmağı tələb edir. Detallara diqqət yetirin. Bədxahlarınızı yaşam arealınıza buraxmayın. Baş verənlərdə mistika elementləri var.

Oxatan - planlar çoxdur. Nə etmək gərəkdiyinizi bilsəniz də, vaxt və qüvvə qıtlığı var. Səhhətinizə fikir verin, qüvvənizi düzgün paylaşdırın. Əlavə iş görməyin, sifariş qəbul etməyin. Maraqlı ideyalara laqeyd yanaşmayın, onları gerçəkləşdirmə yollarını arayın. Parlaq təəssüratlar arayırsınızsa, emosiyalarınızı cilovlayın. Sevdiyiniz insanların qayğısına qalın, amma onlara nəzarət etməyə çalışmayın. Güzəştlərə getməyi bacarın. Belədə şəxsi planlarınızı reallaşdırmaq imkanları artır.

Oğlaq - yaşamınızda nəyisə köklü şəkildə dəyişmək imkanı yaranır. Yeni işin cazibədar, amma əlavə çətinliklər vəd etdiyini anlasanış belə, geri çəkilməyin. Səbrli və soyuqqanlı olun. Nəticələr bədxahlarınızı pərişan edəcək. Gələn informasiya, fikir və təkliflərə diqqətlə yanaşın. Yaxın günlərə olan işlərinizi planlaşdırın, danışıqlar aparın. Kimsə sizə yardım edəcək, gərəkli insanla tanışlığı təmin edəcək. Axşam saatlarında aktiv istirahəti seçin.

Dolça - ayın ən mühüm günlərindən biridir. Baş verənlər çox ciddidir. Yeni səviyyəyə çıxmaq, niyyətinizi reallaşdırmaq şansını əldən verməyin. Praqmat olun. Xəbərlərlə dəyişikliklərə məntiqli yanaşın. Ümumi işdə iştirakınızı həmkarlar və rəhbərliklə müzakirə edin. Ambisiyalarınız tərəfdaşla münasibətlərdə çətinliklər yarada bilər. Sərt tənqidə əl atmayın. Səylərin birləşdirilməsi, kompromiss axtarışı optimal seçimdir.

Balıqlar - kommersiya əməliyyatları, pul köçürmələri, rəhbərliklə danışıqlar üçün əlverişli gün deyil. İstənilən çətinlikdəki işə başlamaqdan çəkinməyin. Əyləncə istəklərini unudun. Səhhətinizə fikir verin. Yaxınlarınıza fiziki və ya emosional dəstək verin. Təhlükəsizlik hissinin güclənməsini istəyirsiniz. Hadisələrin axarına müdaxilə etməyin, müşahidəçi mövqeyi tutun. Çox mühüm hadisə baş verərsə, güzəştə getmək və ya itki ilə barışmaq olar. Hadisələri öz xeyrinizə yönəldin.

