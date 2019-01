Bakıda valyutadəyişmə məntəqəsinin işçisinə hücum edilib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, naməlum şəxslər quldurluq yolu ilə ondan külli miqdarda pul alıblar. Hadisə ötən gün axşam saatlarında paytaxtın Nizami rayonu, Qara Qarayev prospektində- metronun ''Neftçilər'' stansiyası yaxınlığında baş verib.

Daha ətraflı videoda:

