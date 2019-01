Türkanda 3 avtomobil toqquşub - Ölən var

Türkanda 3 avtomobil toqquşub.

DİN-dən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, yanvarın 9-da saat 10 radələrində Xəzər rayonunun Türkan qəsəbəsi ərazisində Bakı şəhər sakinləri Məhərrəm Bənnayevin idarə etdiyi “Hyundai”, Fail Məmmədovun idarə etdiyi “KamAZ” və İmran Eyvazovun idarə etdiyi “VAZ-2106” markalı avtomobillər toqquşub.

Nəticədə M.Bənnayev xəstəxanaya aparılarkən yolda ölüb.

Xəzər rayon Polis idarəsi tərəfindən araşdırma aparılır.

