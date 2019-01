"2018-ci il ərzində 2 845 697 əcnəbinin və vətəndaşlığı olmayan şəxsin ölkəyə daxil olduğu qeydə alınıb".

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi Vüsal Hüseynov 2018-ci ilin yekunlarına həsr olunan mətbuat konfransında bildirib.

Xidmət rəisinin sözlərinə görə, bu da ölkəyə gələn əcnəbilərin sayında 6 faiz artım olduğunu göstərir".

Günay Elşadqızı / Metbuat.az

Foto: Müzəffər İsmayılov

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.