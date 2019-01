Vergilər Nazirliyi vergi ödəyicilərinə müraciət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, müraciətdə Vergilər Nazirliyinin vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinin həftənin şənbə günü, 12 yanvar 2019-cu il tarixdə, saat 10:00-dan 14:00-a qədər fəaliyyət göstərəcəyi qeyd olunub.

Həmin gün xidmət mərkəzlərində yalnız “Məcburi dövlət sosial sığortası üzrə” və “İşsizlik sığortası üzrə” rüblük hesabatlar və vergi bəyannamələrinin təqdim edilməsi ilə bağlı köməklik göstəriləcək.

