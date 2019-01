"Ötən il 85 Azərbaycan vətəndaşı vətəndaşlıq hüququnu itirib".

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi Vüsal Hüseynov 2018-ci ilin yekunlarına həsr olunmuş mətbuat konfransında bildirib.

Xidmətin rəisinin sözlərinə görə, vətəndaşlığın itirilməsi ilə bağlı məsələ məhkəmələr tərəfindən həyata keçirilir.

Günay Elşadqızı / Metbuat.az

Foto: Müzəffər İsmayılov

