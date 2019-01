Elektron ticarət son illər Azərbaycanda da geniş yayılıb. Amma bir çox alıcı və sifarişçi alış-veriş saytlarından istifadədə çətinlik çəkir. Əksəriyyət həmin saytlardan istidadə qaydalarını bilmir.



ARB TV-nin "Günə doğru" proqramı mövzu ilə bağlı maraqlı süjet hazırlayıb.



Metbuat.az həmin süjeti təqdim edir:

Bakıda kişi şirkətin ofisini dağıtdı - Oxumaq üçün tıkla



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.