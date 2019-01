Mətanət Əsədova sevgilisindən DANIŞDI - VİDEO

ARB TV-də"Show News" verilişinin müsahibi müğənni Mətanət Əsədova olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Mətanət Əsədova sevgilisindən danışıb:

"Ağ atlı şəhzadə, əlbəttə var. Hələ bir il yoxdur. O mənə icazə vermir. Qısqancdı. Baxanda bilinir. Məni qısqanmaq olmaz ki? Mənim özüm də qısqancam. Dünyada özüm kimi ikinci qısqanc biri yoxdur".

Müğənni "evlilik nə zamandır?"sualına "Bilmirəm, o, bilər. Mən kişi qarşısında nə danışa bilərəm ki?" cavabını verib.



