Türkiyə Hərbi Havva Qüvvələri PKK-ya qarşı növbəti əməliyyat keçirib.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, qüvvələr İraqın şimalında yerləşən Zap və Sinat-Haftanin regionlarında terror qruplaşmasının mövqelərinə hava zərbələri endirib.

Nəticədə 3 PKK terrorçusu və bölgədə yerləşən silah-sursat anbarları, sığınacaqlar məhv edilib.

Sərdar Məmmədov / Metbuat.az

