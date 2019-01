İsrail Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) binasında partlayış baş verib.

Metbuat.az azvision.az-a istinadən xəbər verir ki, inzibati binada qaz qumbarası partlayıb. Hadisə nəticəsində mühafizə xidmətinin əməkdaşları arasında xəsarət alanlar olub.

Əraziyə hüquq-mühafizə orqanı əməkdaşları cəlb olunub. Partlayışın səbəbi araşdırılır.

Sabah hava belə olacaq - Proqnoz açıqlandı - Oxumaq üçün tıkla



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.