Dövlət Komitəsinin kollegiyasının yeni tərkibi təsdiq edilib

Azərbaycan Respublikası Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin kollegiyasının tərkibi təsdiq edilib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə Baş nazir Novruz Məmmədov imzalayıb.

Qərara əsasən, Dövlət Komitəsinin kollegiyasının 7 nəfərdən ibarət aşağıdakı tərkibi təsdiq edilir:

Kollegiyanın sədri

Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri

Kollegiyanın üzvləri:

Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi sədrinin müavinləri

Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi Aparatının rəhbəri

Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi Aparatının məskunlaşma, miqrasiya və məşğulluq şöbəsinin müdiri

Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi Aparatının ümumi şöbəsinin müdiri

Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi Aparatının nəzarət, təşkilat və analitik şöbəsinin müdiri.

