Metbuat.az-ın informasiya dəstəyi verdiyi, Space Tv-də Amil Xəlilin təqdimatında yayımlanan "Gəl Dərdini Danış" verilişində maraqlı anlar yaşanıb.



Belə ki, ilk olaraq yenidən Şamaxıda baş verən oğurluq hadisəsi gündəmə daşınıb. Ardınca müəllimiylə mübahisəsi düşən şagirddən danışılıb.



Daha ətraflı videoda:

