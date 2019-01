Ölkə ərazisində yanvarın 16-dan 17-ə keçən gecədən başlayaraq 18-i gündüzədək gözlənilən ifrat təhlükəli hidrometeoroloji hadisə ilə bağlı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin (ETSN) aparatında və Milli Hidrometeorologiya Departamentində Qərargahlar yaradılıb.



Metbuat.az-ın oxucuları Oğuzdan yağan qarın görüntülərini redaksiyamıza göndərib:

Həmçinin Gədəbəyə də qar yağıb:

