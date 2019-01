​Sürücülərə XƏBƏRDARLIQ: 500-800 manat cərimə OLUNACAQSINIZ - VİDEO

BNA-nın sürücüləri kütləvi şəkildə cərimələməsi bəzi şəxslərin vəziyyətdən çıxmaq üçün başqa yollar axtarmasına səbəb olub. Sürücülər dayanma-durmanın qadağan edildiyi yerdə avtomobil saxlayarkən cərimələnməmək üçün nömrənin üstünü örtür, bəzi hallarda isə avtomobilin baqajını açıq saxlayaraq kameralar vasitəsilə nömrənin qeydə alınmasına maneə yaradırlar.



ARB TV-nin "Günə doğru" proqramı mövzuyla bağlı maraqlı süjet hazırlayıb.



Metbuat.az həmin süjeti təqdim edir:

