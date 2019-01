​Üzən günəş panelləri sistemi ilə bağlı pilot layihənin icrası müzakirə edilib - FOTOLAR

Energetika Nazirliyində Asiya İnkişaf Bankı, məsləhətçi şirkət və bir sıra dövlət qurumlarının nümayəndələrinin iştirakı ilə “Üzən günəş panelləri sisteminin inkişafına dair biliklərin mübadiləsi və texniki yardım dəstəyi” pilot layihəsi üzrə İşçi Qrupunun ilk iclası keçirilib.



Metbuat.az xəbər verir ki, Energetika Nazirliyinin aparat rəhbəri Zaur Məmmədov üzən günəş paneli ilə bağlı ölkədə ilk dəfə həyata keçirilən bu layihəni AİB ilə əməkdaşlığın uğuru kimi qiymətləndirib. Layihə çərçivəsində Böyükşor gölündə 100 kVt-a qədər gücə malik fotovoltaik sistemin quraşdırılacağı və bu layhənin 2020-ci ildə başa çatdırılmasının planlaşdırıldığını qeyd edib.

Tədbirdə pilot layihə üzrə AİB tərəfindən təqdim edilmiş “Yaddaş Qeydi” barədə məlumat verilib. Məsləhətçi şirkət tərəfindən layihənin icrası ilə bağlı ilkin hesabatın hazırlanaraqtəsdiq edildiyi, layihənin ətraf mühitə təsirlərinin öyrənilməsi məqsədilə qiymətləndirmələr aparıldığı diqqətə çatdırılıb. Bildirilib ki, AİB ilə “Azərişıq” ASC arasında 35 kV-luq “Koroğlu” yarımstansiyasına qoşulma imkanları müzakirə edilib və bu məqsədlə texniki şərtin alınması üçün müvafiq prosedurlara başlanılacaq. Bundan başqa, layihənin ikinci komponenti kimi tarif və siyasətin qiymətləndirilməsi çərçivəsində “Azərenerji” ASC tərəfindən proqnozlaşdırılan elektrik enerjisi istehsalı gücü və tələbatı ilə bağlı məlumatların AİB-ə təqdim edilməsinin vacibliyi qeyd olunub.

İclasda pilot layihə ilə əlaqədar zəruri hidrometeoroloji məlumatların əldə edilməsi, mülkiyyətə dair məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Layihənin reallaşmasına təsir edə biləcək texniki məsələlərlə bağlı ekspertlər səviyyəsində görüşlərin keçirilməsi tövsiyə edilib.

