Türkiyədə inanılmaz hadisə yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, pişik balası gözlənilmədən dənizə düşüb və boğulmağa başlayıb. Bunu görən ətrafdakı sakinlərdən biri havanın soyuq olmasına baxmayaraq dərhal dənizə tullanıb və pişiyi xilas edilib. Həmin görüntüləri təqdim edirik:

Sərdar Məmmədov / Metbuat.az

