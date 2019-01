Türkiyədə “Sikorsky” tipli hərbi helikopter qəza enişi edib.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, Ankara-Samsun marşrutu ilə uçan helikopterin göyərtəsində 2 pilot və 5 hərbçi olub.

Hadisəyə səbəb ərazidə qatı dumanın olması olub. Qəza enişi nəticəsində ölən və yaralanan olmayıb.

