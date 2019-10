Hollandiyanın adı dəyişdirilərək rəsmi şəkildə “Niderland” adlandırılıb.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, “Niderland” bir çox ölkələr tərəfindən istifadə edilsə də, rəsmiləşmə bu gün gerçəkləşib. Bu qərar “Hollandiya” adının narkotik vasitə və “Red Light” küçəsi ilə əlaqələndirilməsi səbəbindən verilib.

