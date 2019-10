Lavrov və Çavuşoğlu Suriyanı müzakirə edib

Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrovla türkiyəli həmkarı Mövlud Çavuşoğlu arasında telefon danışığı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya XİN-in açıqlamasında bildirilib.



Qeyd olunub ki, tərəflər Suriya böhranının nizamlanmasını müzakirə ediblər:



"Nazirlər Suriyanın şimal-şərqindəki vəziyyətə xüsusi diqqət yetirərək, nizamlanma prosesini ətraflı müzakirə ediblər".



Lavrov və Çavuşoğlu bütün sahələrdə Rusiya-Türkiyə əməkdaşlığının daha da gücləndirilməsi və inkişafı üçün intensiv dialoqun davam etdirilməsi barədə razılığa gəliblər.

