Tovuzda və Hacıqabulda ağır qəza - ÖLƏNLƏR VAR

Bazar günü Azərbaycanda baş verən yol qəzalarında 2 nəfər ölüb.

Publika.az xəbər verir ki, ötən gün ölkə yollarında 11 yol-nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb. Nəticədə vəfat edən şəxslərdən başqa daha 12 nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarətlərlə xəstəxanalara yerləşdirilib.

Ölümlə nəticələnnə hadisələr Tovuz və Hacıqabul rayonlar ərazisində baş verib. Belə ki, Tovuzda motosikletlə minik avtomobilinin toqquşması, Hacıqabulda isə iki yük maşınının bir-birinə çırpılması insan itkisi ilə nəticələnib.

Hər bir fakt üzrə müvafiq araşdırmalar aparılır.

Muxtar

