19 yaşlı azərbaycanlı aktyor - Timur Zaur oğlu Əkbərov özünü Rusiyanın məşhur balet artisti, Xalq artisti Nikolay Tsiskaridzenin oğlu adlandırır.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, Timur məşhur rəqqasın oğlu olduğunu sübut etmək üçün DNT analizi verməyə də hazır olduğunu açıqlayıb.

"Sən məni niyə atdın? Niyə? Səninlə görüşdükdə ən əsas sualıma cavab eşitmək istəyirəm! Mən ağlayıram, daha belə yaşaya bilmirəm", - 19 yaşlı Timur deyib.

Milli.Az

