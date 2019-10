Azərbaycanlı sahibkarlar Kolumbiyanın paytaxtı Boqota şəhərində təşkil olunmuş "Proflora" gül sərgisində iştirak ediblər.

"Report" Kolumbiyanın Azərbaycandakı səfirliyinə istinadən xəbər verir ki, səfər bu ölkənin Bakıdakı diplomatik missiyasının dəvəti ilə baş tutub.

Sahibkarlar belə böyük bazara sahib ölkə ilə əməkdaşlıqda maraqlı olduqlarını bildiriblər.

Qeyd edək ki, Azərbaycan şirkətləri Kolumbiyadan əsasən qızılgül, qərənfil, xrizantem, orxideya və qladiolus kimi gül idxal edir.



