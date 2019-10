Bənzərsiz bədən xüsusiyyətlərinə sahib olan insanlar - FOTOLAR

Gündəlik həyatda görmək çox mümkün olmasa da, fərqli bədən xüsusiyyətlərinə sahib olan insanlarla qarşılaşmaq olduqca normaldır.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, hər insan öz ailəsinə görə, dünyanın ən bənzərsiz insanıdır. Bəzi insanlar isə müəyyən xüsusiyyətlərinə görə həqiqətən fərqlənirlər.

Ovuc içindəki eşq və ağıl cizgiləri birləşərək tək bir cizgi halına gəlmiş adam

Başında 2 yazılmış körpə

Əlini işığa tutduqda rentgen çəkdirmiş kimi olan adam

Sağ gözündəki kirpiklərin yarısı ağ olan qadın





Burun körpüsü olmayan adam





Beş barmağı olan, amma baş barmağı olmayan adam





Bir gözdə iki rəng





Sağ əlində baş barmağı və sərçə barmağı olmayan adam





Bu insanda isə Vaardenburq sindromu mövcuddur. Bu səbəblə qulağının biri eşitmir, saçları ağarıb və gözlərinin hər biri fərqli rəngdədir.





Adamın işarə barmağı 10 yaşında olarkən kəsilib. Daha sonra dünyaya gələn uşağının işarə barmağı da bu şəkildə qısa olub.





