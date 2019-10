Rusiyanın Təbii Ehtiyatlar və Ekologiya Nazirliyi şimal marallarının mühafizəsi üçün regionlara tapşırıq verib.

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, maralların ovlanmasının qadağan olunması qərarı nəzərdən keçirilir.

Bununla bağlı Rusiyanın iki regionunda - Krasnoyarsk diyarı və Yakutiyada zəruri tədbirlər görüləcək.

Qeyd olunur ki, 2000-ci ildən bu günədək Taymır şimal marallarının sayı 1 milyondan 400-450 min başadək azalıb.

Milli.Az

