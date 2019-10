Ucuz Suzuki krossoverinə ajiotajlı tələbat var

Yaponiyanın Suzuki şirkəti ötən ayın sonundan etibarən ucuz Suzuki S-Presso krossoverinin satışına başlayıb. İlk on gün ərzində sifariş üzrə 10 mindən artıq müştəri əldə edilib.

Milli.Az ted.az-a istinadən bildirir ki, bu avtomobil Yaponiya brendinin ən ucuz avtomobili adını almaq niyyətində deyil, lakin yenilik müştərilər tərəfindən yüksək tələbata malikdir. İstehsalçı keçən il nümayiş etdirilən Future-s konseptinin qabaqcıl dizaynını bu modelə cəlb edib.

Avtomobilin kapotunun altında 68 at gücünə malik 1 litrlik benzin mühərriki quraşdırılıb. Yenilik, həmçinin ön sürücü, inkişaf etmiş təhlükəsizlik variantları və rəqəmsal cihaz paneli də alıb. Hindistan bazarında krossoverin qiyməti 369 min rupidir.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.