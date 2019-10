Beyrutda kütləvi aksiyalar başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, etiraz hökumət tərəfindən WhatsApp-a görə ayda 6 dollar vergi ödənişi qoyulması səbəbindən başlayıb. Ümumiyyətlə isə əhali hökumət tərəfindən aparılan vergi siyasətindən narazı olduğunu bəyan edir.

Etirazçılar hazırda paytaxtın mərkəzi küçələrində hərəkəti iflic ediblər. Bəzi yerlərdə isə etirazçılar artıq çadırlar quraraq uzunmüddətli aksiyaya keçəklərini elan ediblər.(Trend)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.