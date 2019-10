Sevda Ələkbərzadə xalq artistinin qarşısında diz çöküb mahnı oxudu - VİDEO

Mərhum yazıçı-jurnalist Çingiz Ələkbərzadənin latın əlifbası ilə yenidən nəşr olunan “Zindan” kitabının təqdimat mərasimində maraqlı məqamlar yaşanıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, yazıçının qızı Əməkdar artist Sevda Ələkbərzadə "Ay Laçın" mahnısını ifa edərkən Xalq artisti Akif İslamzadənin qarşısında diz çöküb.



Qeyd edək ki, Çingiz Ələkbərzadə Xalq yazıçısı Əbülhəsən Ələkbərzadənin oğludur. Sevilən sənətçilər Sevda və Elmira Ələkbərzadələr Çingiz Ələkbərzadənin qızlarıdır. “Zindan” kitabı yazıçının qızlarının təşəbbüsü ilə latın dilində nəşr olunub.



