Aparıcı Vüsalə Kərimova həmkarı Zaur Baxşəliyevlə çoxdan çəkilmiş fotosunu paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, aparıcı paylaşımında "Daha bir nostalji keçdi könlümdən" -qeyd edib.

İzləyiciləri fotoya "Günay qısqanacaq" kimi şərhlər yazıblar.

Qeyd edək ki, Zaur Baxşəliyev aparıcı Günay Baxşəliyeva ilə ailəlidir. Cütlüyün bir qızı var.

Sözügedən fotonu təqdim edirik:



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.