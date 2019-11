APOEL və “Qarabağ”ın start heyətləri

Bu gün UEFA Avropa Liqasının qrup mərhələsinin 4-cü turunda keçiriləcək APOEL - “Qarabağ” oyunu üçün heyətlər açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, komandalar meydana aşağıdakı tərkibdə çıxacaqlar:



APOEL: 27. Vid Belets, 6. Savvas Qentsoqlu, 8. Lukas Souza, 9. Linus Hallenius, 20. Andriya Pavloviç, 14. Uroş Matiç, 23. Joazinyo, 29. Praxitelis Vouros, 44. Nikolas İoannu (k), 90. Vuyadin Saviç, 91. Draqan Mixayloviç



Ehtiyat oyunçular: 99. Boy Vaterman, 7. George Efrem, 11. Musa Əl-Tamari, 30. Giorgos Merkis, 46. Statis Aloneftis, 89. Roman Bezyak, 95. Alef Souza



"Qarabağ": 1. Asmir Beqoviç, 3. Ailton Silva, 14. Rəşad Sadıqov (k), 55. Bədavi Hüseynov. 5. Maksim Medvedev, 2. Qara Qarayev, 20. Riçard Almeyda, 8. Miçel, 10. Dani Kintana, 17. Abdullah Zubir, 7. Araz Abdullayev



Ehtiyat oyunçular: 13. Vaqner Silva, 4. Rahil Məmmədov, 9. Xayme Romero, 21. Hacıağa Hacılı, 23. Faysal Rerras, 30. Abbas Hüseynov, 99. Maqaye Qeye

