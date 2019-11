Xalq artisti Leyla Bədirbəylinin nəvəsi Mehin Cavanşir fotoları ilə diqqət çəkib.

Milli.Az xəbər verir ki, yemək blogeri olan Mehin Cavanşir ABŞ-ın Hyuston şəhərində yaşayır. Aktrisanın cazibədar nəvəsi Monika Belluççiyə bənzərliyi ilə diqqət çəkib.

Sosial şəbəkədə dostları da onun Monika ilə oxşarlığını qeyd edib. (publika.az)

Milli.Az

