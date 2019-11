Sənətşünaslıq elmi üzrə fəlsəfə doktoru, Əməkdar mədəniyyət işçisi aşıq Samirə Əliyeva bayrağ gününə öz töhfəsini bəxş edib. Belə ki, aşıq dövlət himnimizi həm sazda ifa edib, həm də səsləndirib.

Qeyd edək ki, himnimiz digər musiqi alətlərində ifa olunsa da bu günə qədər sazda ifa olunmayıb.

Həmin videonu sizlərə təqdim edirik.

Milli.Az

