Türkiyəli məşhur aktyor Burak Özçivitin bacısı Burçun Özçivit gözəlliyi ilə diqqət mərkəzinə düşüb.

Publika.az xəbər verir ki, Burçun özündən böyük olan qardaşına bənzərliyi ilə təəccübləndirir.

Bir müddət əvvəl 2010-cu ildə ailə qurduğu Ahmet Denizdən boşanan Burçun instaqram hesabından gündəlik həyat tərzi ilə bağlı bol-bol paylaşımlar edir.

1 övladı olan Özçivit qardaşının fotolarından paylaşmağı da unutmur.

