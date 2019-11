Dövlət Komitəsinin sədri ABŞ nümayəndə heyəti ilə görüşüb

Dövlət Komitəsinin sədri ABŞ nümayəndə heyətinin üzvləri ilə görüşüb.



Mətbuat.az bildirir ki, Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı

(DQİDK) noyabrın 12-də “Dünya dini liderlərinin II Bakı sammiti”ndə

iştirak etmək məqsədilə Azərbaycanda səfərdə olan ABŞ-ın nümayəndə

heyətinin üzvləri ilə görüşüb.



Görüş zamanı nümayəndə heyətinin üzvlərinə ölkəmizdəki nümunəvi

dövlət-din münasibətləri barədə məlumat verən Mübariz Qurbanlı qeyd edib

ki, Azərbaycanda bütün sahələrdə olduğu kimi dövlətin konfessiyalara

münasibətində də bərabərlik prinsipi mütləq mənada qorunur. Bu prinsipi

ölkəmizdə qeydiyyatdan keçməklə fəaliyyət göstərən dini icmaların

fəaliyyətinin dəstəklənməsi, dövlət tərəfindən mütəmadi maddi

yardımların ayrılması, onların ictimai həyatın bir parçası kimi

cəmiyyətə inteqrasiyası istiqamətində ardıcıl tədbirlərin görülməsində

aydın şəkildə müşahidə etmək olar.



Eyni zamanda, Azərbaycan həqiqətləri, bir milyon azərbaycanlının

Ermənistanın təcavüzü nəticəsində qaçqın və məcburi köçkün düşməsi,

işğal olunmuş ərazilərimizdə dini abidələrimizin vandalizmə məruz

qalması kimi faktlara toxunan Komitə sədri görüş iştirakçılarının

təmsil etdiyi Montana, Havay, Yuta ştatlarının Xocalı qətliamı, eləcə də

Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən bəyanatlarını yüksək

qiymətləndirib. O, “Dünya dini liderlərinin II Bakı sammiti” kimi

mötəbər tədbirlərdə bu cür tərkibdə nümayəndə heyətlərinin iştirakının

qarşılıqlı əlaqələrin inkişafında böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini

vurğulayıb.



Oreqon Ştat Senatının sədr müavini Laurel Sue Monnes Anderson ölkəmizdə

dini etiqad azadlığının qanunla təsbit olunmasını müsbət hal kimi

dəyərləndirib. Respublikamızdakı tolerantlıq mühiti barədə məlumatlı

olduğunu söyləyən qonaq Oreqon Ştat Senatı və Nümayəndələr Palatasının

2016-cı ildə tarixində Azərbaycanın tolerantlıq ənənələrini təqdir edən

bəyannamə qəbul etdiyini də diqqətə çatdırıb. Yuta Ştat Senatoru Vilyam

Gene Davis isə bildirib ki, Azərbaycan bir dövlət olaraq

multikulturalizm kimi humanist dəyərlərini dünyada təbliğ və öz

nümunəsində layiqincə tətbiq edir.



Dövlət Komitəsinin sədri sonda qonaqlara DQİDK tərəfindən ölkəmizdəki

dini tolerantlıq mühiti və maddi-mədəni irsimizə qarşı törədilən erməni

vandalizmi haqqında ingilis dilində nəşr olunmuş kitabları təqdim edib.

