Oğuz rayonunda kran aşıb, sürücü xəsarət alıb.

Publika.az xəbər verir ki, hadisə bugün axşam saatlarında rayonun Böyük Söyüdlü kəndində baş verib.

Belə ki, Qax rayon sakini, 1955-ci il təvəllüdlü Otaraşvili Zauri Qriqoryeviç idarə etdiyi "KamAz" markalı qaldırıcı kran avtomobilinin aşması nəticəsində müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. O, Oğuz Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına yerləşdirilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Report

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.