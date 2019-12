Qatar qəzası ilə bağlı RƏSMİ AÇIQLAMA

“Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-nin Mətbuat katibliyi şöbəsinin rəisi Natəvan Bayramova Bakı-Pirşağı dəmir yolu xəttində qatar qəzası baş verməsi ilə bağlı yayılan məlumatlara aydınlıq gətirib.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, N.Bayramova bildirib ki, hadisə ötən həftə sınaq işləri zamanı baş verib:

“Hazırda həmin yolda hərəkət davam etdirilir, bu gün həmin yolla sərnişin daşınması işi həyata keçirilib. Yenidənqurmadan sonra bu gün əhalinin istifadəsinə verilmiş Bakı dairəvi dəmir yolunun Sabunçu-Pirşağı xətti ilə bağlı belə bir xəbərin gündəmə gətirilməsi belə bir layihəyə kölgə salmaq cəhdidir. Mən belə bir layihə ilə bağlı bu cür qərəzli informasiya verilməsindən çox təəssüflənirəm”. (Report)

