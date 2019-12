Məşhur milyarder 58 milyon dollar təzminat ödəyəcək - Təcavüzə görə

ABŞ-da yunan milyarder Alkiviades Devid Los-Ancelesdəki ofisində Məhim Xan adlı qadına təcavüz etdiyi üçün 58 milyon dollar pul cəzası ödəyəcək.

Mebuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bu rəqəm ABŞ-da ödənəcək olan ən böyük cəza kimi tarixə keçəcək. Məhkəməyə gəlməyən 51 yaşlı milyarder isə bütün iddiaları rədd edib. O, ABŞ-dakı qanun sisteminin çökdüyünü və şahidlərin yalançı olduğunu iddia edib.

Qeyd edək ki, Nigeriyada anadan olan yunan milyarder bundan öncə də təcavüz iddiaları ilə yadda qalmışdı.

