Afət Flora Kərimovaya səsləndi: "Öl, canımız səndən qurtarsın"

"Mənə əxlaqsız deyir. Əxlaqsız özünsən. Öl, canımız səndən qurtarsın. Sənə nifrət edirəm".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri müğənni Afət Fərmanqızı öz instaqram hesabında yaydığı videoda bildirib.

Müğənni müddətdir ifasına görə qalmaqal yaşadığı xalq artisti Flora Kərimova haqqında bunları deyib:

"Dediyin təhqirlərə hamısına məhkəmədə cavab verəcəksən. Sənin tərəfini tutanlar səhv məlumatlandırılıblar. Onlar bilmirlər ki, əvvəlcə təhqiri sən etdin. Belə Nəsimi dərdi çəkənsənsə yıxdığın evlərin, dağıtdığın ailələrin, gözü yaşlı qalan balaların dərdini çəkərdin".

Müğənni həmçinin kimliyindən asılı olmayaraq kimsənin onun şəxsiyyətini təhqir edə bilməyəcəyini açıqlayıb. Əks halda qarşı tərəfi təhqir ilə hədələyib.

(big.az)

